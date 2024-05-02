Українці мають бути готові: в ГУР розповіли, чи варто чекати нового наступу росіян

Ворог намагається нагнітати паніку серед українців

У найближчий період наступальні дії росіян на окремих напрямках мають потенціал на продовження. Проте ворог намагається видавати все більшим масштабом та проводить відповідну дезінформаційну кампанію.

Про це в інтерв'ю Фокусу розповів спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він нагадав, що на окремих ділянках фронту наступ ворога триває.

"Інше — це суміш експертних оцінок, або навмисна дезінформаційна кампанія з боку ворога, який хоче все видавати більшим масштабом, ніж є насправді та нагнітати паніку на прикордонних територіях і в цілому в українському суспільстві. Найближчий період відповідні наступальні дії ворога на окремих напрямках мають потенціал на продовження", — підкреслив Юсов.

Водночас він підкреслив, що ситуацію зараз не можна це порівняти зі станом на початку повномасштабного вторгнення. За словами Юсова, ситуацію не можна порівнювати ні за потенціалом ворога, ні за потенціалом та готовністю України.

"Тому цього просто не буде. Але Україна продовжить знищувати загарбників", — наголосив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що на окремих ділянках ворог готує певні плани. Але, за його словами, ці плани відомі, про них проінформовано з боку розвідки та розробляються відповідні плани реагування.

"Що стосується експертних оцінок, навіть коли мова йде про виважених аналітиків, які відповідально працюють з інформацією — вони аналізують лише ту інформацію, яка є в публічному доступі. Значна її частина не повною мірою відображає реальність, або навмисно запускається, щоб спотворити реальність. Тому іноді, навіть не бажаючи цього, прогнози аналітиків можуть не відповідати реальному стану речей. Сьогодні говорити про те, що буде на початку літа зарано, давайте ми пройдемо травень, він теж буде непростий", — заявив він.

Представник ГУР наголосив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення "легких часів не було". За його словами, українське суспільство має бути готове до продовження спротиву, підтримки української армії та протидії РФ.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ситуація, яка розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.