Укр

Украинцы должны быть готовы: в ГУР рассказали, стоит ли ждать нового наступления россиян

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украина проводит укрепление оборонных рубежей
Украина проводит укрепление оборонных рубежей. Фото Колаж "Телеграфа"

Враг пытается нагнетать панику среди украинцев

В ближайший период наступательные действия россиян на отдельных направлениях имеют потенциал для продолжения. Однако враг пытается выдавать все большим масштабом и проводит соответствующую дезинформационную кампанию.

Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он напомнил, что на отдельных участках фронта наступление врага продолжается.

"Другое — это смесь экспертных оценок, или преднамеренная дезинформационная кампания со стороны врага, который хочет все выдавать большим масштабом, чем есть на самом деле и нагнетать панику на приграничных территориях и в целом в украинском обществе. Ближайший период соответствующие наступательные действия врага в отдельных направлениях имеют потенциал на продолжение", — подчеркнул Юсов.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию сейчас нельзя сравнить с состоянием в начале полномасштабного вторжения. По словам Юсова, ситуацию нельзя сравнивать ни по потенциалу врага, ни по потенциалу и готовности Украины.

"Поэтому этого просто не будет. Но Украина продолжит уничтожать захватчиков", — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что на отдельных участках враг готовит некоторые планы. Но, по его словам, эти планы известны, о них проинформированы со стороны разведки и разрабатываются планы реагирования.

"Что касается экспертных оценок, даже когда речь идет о взвешенных аналитиках, ответственно работающих с информацией — они анализируют только ту информацию, которая есть в публичном доступе. Значительная ее часть не в полной мере отражает реальность, или намеренно запускается, чтобы исказить реальность. Поэтому иногда, даже не желая этого, прогнозы аналитиков могут не соответствовать реальному положению вещей. Сегодня говорить о том, что будет в начале лета рано, давайте мы пройдем май, он тоже будет непростым", — заявил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Украине с начала полномасштабного вторжения "легких времен не было". По его словам, украинское общество должно быть готово к продолжению сопротивления, поддержке украинской армии и противодействию РФ.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны из самых горячих направлений для укрепления северных областей.

Теги:
#Война #Наступление #ГУР