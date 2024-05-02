Украинцы должны быть готовы: в ГУР рассказали, стоит ли ждать нового наступления россиян

Враг пытается нагнетать панику среди украинцев

В ближайший период наступательные действия россиян на отдельных направлениях имеют потенциал для продолжения. Однако враг пытается выдавать все большим масштабом и проводит соответствующую дезинформационную кампанию.

Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он напомнил, что на отдельных участках фронта наступление врага продолжается.

"Другое — это смесь экспертных оценок, или преднамеренная дезинформационная кампания со стороны врага, который хочет все выдавать большим масштабом, чем есть на самом деле и нагнетать панику на приграничных территориях и в целом в украинском обществе. Ближайший период соответствующие наступательные действия врага в отдельных направлениях имеют потенциал на продолжение", — подчеркнул Юсов.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию сейчас нельзя сравнить с состоянием в начале полномасштабного вторжения. По словам Юсова, ситуацию нельзя сравнивать ни по потенциалу врага, ни по потенциалу и готовности Украины.

"Поэтому этого просто не будет. Но Украина продолжит уничтожать захватчиков", — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что на отдельных участках враг готовит некоторые планы. Но, по его словам, эти планы известны, о них проинформированы со стороны разведки и разрабатываются планы реагирования.

"Что касается экспертных оценок, даже когда речь идет о взвешенных аналитиках, ответственно работающих с информацией — они анализируют только ту информацию, которая есть в публичном доступе. Значительная ее часть не в полной мере отражает реальность, или намеренно запускается, чтобы исказить реальность. Поэтому иногда, даже не желая этого, прогнозы аналитиков могут не соответствовать реальному положению вещей. Сегодня говорить о том, что будет в начале лета рано, давайте мы пройдем май, он тоже будет непростым", — заявил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Украине с начала полномасштабного вторжения "легких времен не было". По его словам, украинское общество должно быть готово к продолжению сопротивления, поддержке украинской армии и противодействию РФ.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны из самых горячих направлений для укрепления северных областей.