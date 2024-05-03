"Быстрая операция": Скибицкий объяснил, почему россияне не смогут взять Харьков и Сумы

Сил у россиян хватит разве что на попытку наступления – сейчас уже не 2022 год

Россияне могут готовить наступательные действия в районе Харьковской и Сумской областей. Но есть нюанс: у них мало сил даже для наступления, не говоря уже о захвате крупных областных центров – хотя, разумеется, захватить Харьков или Сумы террористам очень хочется.

Об этом сказал в интервью изданию The Economist представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что попытки наступления россиян на северо-востоке зависят от того, насколько крепкой окажется оборона Украины на Донбассе.

В целом россияне сейчас имеют на фронте не менее 514 тысяч голов личного состава оккупационных войск – это больше, чем считают в НАТО, где оценили российскую группировку в 470 тысяч единиц. В частности, на границе с Украиной в районе временно контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области находится до 35 тысяч единиц личного состава российских террористов.

Россияне планируют нарастить эту группировку до 70 тысяч голов. Также в центральной России спешно формируют так называемую "резервную дивизию" — это еще 15-20 тысяч голов личного состава, которых могут присоединить к белгородской группировке. Однако этого хватит разве что для наступления, поскольку такими силами взять большой областной центр невозможно – сейчас не 2022 год. Максимум, на что хватит террористов – попытка захода в эти области.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти — возможно. Но операция по захвату Харькова или Сум — это совсем иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", — подытожил Скибицкий.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны с самых горячих направлений для укрепления северных областей.

Российские террористы могут перебросить две дивизии из Запорожской в Донецкую область, чтобы усилить свои текущие наступательные операции. В теории это позволит российским войскам держать инициативу и наступать до того момента, пока Вооруженные силы Украины не получат полноценную помощь от США.