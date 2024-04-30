Нарешті прозріли: в ООН визнали, що Росія била по Харкову ракетами з Північної Кореї

Експерти вважають, що ракета, яка вдарила по Харкову 2 січня 2024 року, була північнокорейською

В Організації Об'єднаних націй через кілька місяців після обстрілів українського Харкова ракетами, виробленими у Північній Кореї, підтвердили, що це правда. За даними ООН, Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11; це порушення санкцій Ради безпеки ООН, що були накладені на північнокорейський режим.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на звіт, який підготували уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН.

Зокрема у звіті на 32 сторінки, який презентували в одному з комітетів РБ ООН, сказано, що уламки ракети, якою 2 січня 2024 року російські терористи вдарили по Харкову – це залишки ракети Hwasong-11 / KN-23. Це свідчить про те, що російський терористичний режим порушив ембарго на постачання зброї з КНДР та до КНДР. Уповноважені за стеженням за санкціями спеціально відвідали Україну, щоб особисто оглянути залишки ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ця ракета виготовлена в Росії.

При цьому експерти все одно заявили, що нібито вони "не змогли самостійно визначити, звідки та ким була запущена ракета". Проте у звіті пропонується покластися на інформацію, яку надала Україна та яка свідчить, що ракету запустили з РФ.

"Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", – сказано у звіті.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що станом на 16 лютого відомо, що російські окупанти вже використали щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Найбільше цих ракет росіяни застосували при обстрілі України 7 лютого. Він також підкреслив, що ракетами з КНДР росіяни вже вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію КНДР на інформацію про те, що є існують прямі докази використання Росією їхніх ракет під час атак на Україну.