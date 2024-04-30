Наконец-то прозрели: в ООН признали, что Россия била по Харькову ракетами из Северной Кореи

Эксперты считают, что ракета, ударившая по Харькову 2 января 2024 года, была северокорейской.

В Организации Объединенных наций несколько месяцев спустя после обстрелов украинского Харькова ракетами, произведенными в Северной Корее, подтвердили, что это правда. По данным ООН, Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11; это нарушение санкций Совета безопасности ООН, наложенных на северокорейский режим.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет, подготовленный уполномоченными по слежке за санкциями против Северной Кореи при ООН.

В частности, в отчете на 32 страницы, который презентовали в одном из комитетов СБ ООН, сказано, что обломки ракеты, которой 2 января 2024 года российские террористы ударили по Харькову – это остатки ракеты Hwasong-11 / KN-23. Это свидетельствует о том, что российский террористический режим нарушил эмбарго на поставку оружия из КНДР и КНДР. Уполномоченные по слежке за санкциями специально посетили Украину, чтобы лично осмотреть остатки ракеты. Они не нашли доказательств того, что эта ракета изготовлена в России.

При этом эксперты все равно заявили, что якобы они "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета". Однако в отчете предлагается положиться на информацию, предоставленную Украиной и свидетельствующую, что ракету запустили из РФ.

"Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", – говорится в отчете.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по состоянию на 16 февраля известно, что российские оккупанты уже использовали по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Больше этих ракет россияне применили при обстреле Украины 7 февраля. Он также подчеркнул, что ракетами из КНДР россияне уже убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции КНДР на информацию о том, что существуют прямые доказательства использования Россией их ракет во время атак на Украину.