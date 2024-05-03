Перевищують дані від ЗСУ: у Франції озвучили втрати Росії в Україні

Французький міністр вважає ці втрати безглуздими

Росія зазнала військового провалу в Україні. Вона також має великі втрати в живій силі.

Про це в інтерв’ю "Новій газеті Європа" заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він підкреслив, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки потрібно.

"Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч людей убитими. І все це навіщо? Якщо коротко — нінащо", — заявив французький міністр.

Він зазначив, що європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України. У тому числі, допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.

"Президент Республіки дуже чітко нагадав у своїй промові в Сорбонні минулого тижня, чому європейські країни повинні грати відкрито у своїх відносинах з непередбачуваною і непослідовною державою. Росія повинна зрозуміти, що коли світ у Європі опиняється під загрозою і на кону стоїть безпека наших співгромадян, то обмежень немає і не виключається жоден варіант", — наголосив Сежурне.

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу Збройних сил України на ранок 3 травня, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становили 472 тисячі осіб. При цьому Генштаб не уточнює скільки з цієї кількості загиблих, а скільки поранених.

Міноборони Великобританії на кінець квітня оцінювало втрати російських військ у війні проти України у 450 тисяч убитими або пораненими. А також 10 тисяч знищеної російської бронетехніки.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон після своїх заяв про можливість відправлення армії в Україну назвав дві умови, які сприятимуть цьому. Один із них – прямий запит Києва, а другий – значний прорив Росії на фронті.