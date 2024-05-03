Превышают данные от ВСУ: во Франции озвучили потери России в Украине

Французский министр считает эти потери бессмысленными

Россия потерпела военный провал в Украине. Она понесла большие потери в живой силе.

Об этом в интервью "Новой газете Европа" заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он подчеркнул, Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется.

"Военный провал России уже налицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И всё это зачем? Если коротко — незачем", — заявил французский министр.

Он отметил, что европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, всецело вносят вклад в поддержку Украины. В том числе помогая вести на местах разминирование, сотрудничая в области кибербезопасности, а также содействуя производству оружия на территории Украины.

"Президент Республики очень четко напомнил в своей речи в Сорбонне на прошлой неделе, почему европейские страны должны играть в открытую в своих отношениях с непредсказуемой и непоследовательной державой. Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант", — подчеркнул Сежурне.

Стоит отметить, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 3 мая, потери России с начала полномасштабного вторжения составили 472 тысяч человек. При этом Генштаб не уточняет, сколько из этого числа погибших, а сколько раненых.

Минобороны Великобритании на конек апреля оценивало потери российских войск в войне против Украины в 450 тысяч убитыми или ранеными. А также 10 тысяч уничтоженной российской бронетехники.

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон после своих заявлений о возможности отправки армии в Украину назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второе – значительный прорыв России на фронте.