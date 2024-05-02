Війна — день 799: росіяни нарощують тиск на фронті та продовжують руйнівні обстріли Одеси

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, але найбільшу увагу приділяють східній частині країни. Авдіївський, Новопавлівський та Бахмутський напрямки залишаються найгарячішими. Південні напрямки загалом "спокійніші" порівняно зі східними, проте і там відбуваються активні бойові дії. На тлі цього посилюються обстріли Одеси, яка останніми днями все частіше стає ціллю балістичних ракет з окупованого Криму.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Під час вечірнього удару по Одесі російська ракета впала на будівлю одного з відділень Нової пошти.

Інформацію за 29 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 796: ситуація на фронті загострюється, окупанти наступають на ряді напрямків

Про те, що відбувалося 30 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 797: росіяни тиснуть на фронті та б’ють містами забороненою зброєю

З ситуацією в Україні за 1 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 798: росіяни збирають сили для атаки на трьох напрямках та обстрілюють Одесу