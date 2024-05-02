Война — день 799: россияне наращивают давление на фронте и продолжают разрушительные обстрелы Одессы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, но наибольшее внимание уделяют восточной части страны. Авдеевское, Новопавловское и Бахмутское направления остаются самыми горячими. Южные направления в целом более "спокойные" в сравнении с восточными, однако и там происходят активные боевые действия. На фоне этого усиливаются обстрелы Одессы, которая в последние дни все чаще становится целью баллистических ракет из оккупированного Крыма.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во время вечернего удара по Одессе российская ракета упала на здание одного из отделений Новой почты.

Информацию за 29 апреля смотрите по ссылке: Война — день 796: ситуация на фронте обостряется, оккупанты наступают на ряде направлений

О том, что происходило 30 апреля, читайте в материале: Война — день 797: россияне давят на фронте и бьют по городам запрещенным оружием

С ситуацией в Украине за 1 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 798: россияне копят силы для атаки на трех направлениях и обстреливают Одессу