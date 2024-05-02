Атака по Одессе: ракетой разрушены депо и отделение Новой почты, посылки на 3 млн грн уничтожены (фото)

В депо и отделении было 15,5 тонны заказов

В результате ракетной атаки российских оккупантов по Одессе были уничтожены сортировочное депо и отделение "Новой почты". Уничтожено 15,5 тонны заказов, которые ждали получатели.

Об этом рассказали в пресс-службе Новой Почте. Также была опубликована фотография последствий.

"Вот такое у нас сегодня утро в Одессе. В депо и отделении вместе было 904 отправления почти на 3 млн. гривен. Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской ракетой было уничтожено не только депо и отделение, а также и 15,5 тонны заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и так далее.

"А по версии врага – здесь хранилось оружие. Нет слов, одни…", — отметили в Новой почте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 мая российские оккупанты атаковали Одессу баллистикой. В сети были опубликованы фотографии результатов обстрелов. Даже утром 2 мая над местом происшествия все еще наблюдался дым.