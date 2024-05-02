Куча обломков, в небо все еще поднимается дым: как сейчас выглядит место удара в Одессе (фото)

Продолжается ликвидация разрушений

В сети появились фото с места российских ударов по Одессе поздно вечером 1 мая. Россияне баллистической ракетой атаковали сортировочное депо и отделение "Новой почты". Склад загорелся, уничтожены и повреждены посылки украинцев, которые были подготовлены к отправке и приняты на выдачу.

Фото, сделанные на месте удара утром 2 мая, опубликовал Telegram-канал "Ми Україна". Сортировочный центр "Новой почты" получил значительные повреждения.

Даже на утро над местом атаки все еще поднимается дым. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

К счастью, сотрудники "Новой почты" не пострадали, все 18 человек, находившихся на смене, успели перейти в укрытие. Уничтожены и повреждены около 900 посылок. Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме, сообщили в НП. Процесс начнется 2 мая.

Напомним, 1 мая российские террористы двумя ракетами атаковали Одессу. В результате атаки возник сильный пожар. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о 14 пострадавших в результате российского теракта.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 30 апреля РФ ударила по Трассе здоровья в Одессе кассетными боеприпасами. Загорелось также здание, которое в народе называли "Замком Гарри Поттера". Из-за атаки кафиров погибли шесть человек, прогуливавшихся вечером по городу.