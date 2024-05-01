Удар по Одессе 1 мая: ракеты россиян попали в объекты "Новой почты" (видео)

Погибших или пострадавших среди сотрудников ЧП нет

Российские ракеты при ударе по Одессе вечером 1 мая ударили в сортировочное депо и отделение "Новой почты". В результате атаки склад загорелся, уничтожены и повреждены посылки украинцев, которые были подготовлены к отправке и приняты на выдачу.

Об этом сообщили в "Новой почте". Отмечается, что погибших или пострадавших среди сотрудников ЧП нет.

"Ночь 1 мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет. Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в дороге — перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе. Берегите себя, не игнорируйте тревоги. В таких случаях счет идет на секунды. Будем держать в курсе", – говорится в сообщении.

Соучредитель компании Владимир Поперешнюк подтвердил, что среди персонала пострадавших нет – все успели перейти в укрытие. По его словам, уничтожены и повреждены около 900 посылок.

"Главное — все живы! Все 18 находившихся на смене успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения", – написал он.

Напомним, 1 мая российские террористы двумя ракетами атаковали Одессу. В результате атаки возник сильный пожар. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о по меньшей мере 13 пострадавших в результате российского теракта. По предварительным данным, террористы ударили по грузовому складу "Новой почты".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 30 апреля РФ ударила по Трассе здоровья в Одессе кассетными боеприпасами. Загорелось также здание, которое в народе называли "Замком Гарри Поттера". Из-за атаки кафиров погибли шесть человек, прогуливавшихся вечером по городу.