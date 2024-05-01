Обстрел Одессы ракетой с кассетными боеприпасами: количество погибших выросло

За жизнь мужчины боролись до последнего

В результате ракетного удара россиян по Одессе в понедельник, 29 апреля, возросло число погибших. Сейчас известно о шести жертвах обстрела.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что за жизнь мужчины боролись до последнего.

"Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего", — говорится в сообщении.

Заметим, что россияне ударили по Одессе баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Генеральный прокурор Одессы Андрей Костин опубликовал видео удара. Взрыв раздался во дворце студентов Одесской юридической академии, который среди горожан известен как "замок Гарри Поттера".

По словам генпрокурора, в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Такой заряд был использован врагом сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев. Как следствие, около 30 человек были травмированы, кроме людей погибла собака, которую выгуливали вблизи места прилета.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, Одесса стала новой целью россиян после Харькова. Потому там в последнее время не бывает и дня без обстрелов.