Одессу стали чаще "крыть" баллистикой: в ВСУ объяснили, какую цель преследует враг (видео)

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали 14 человек

В среду, 1 мая, оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой. Они сделали это для того, чтобы увеличить количество мирных жертв.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона. Он обратил внимание, что сейчас россияне стали использовать ракеты "Искандер" с кассетной частью.

"Также баллистика сейчас, к сожалению, это то, что очень трудно перехватить, в частности на юге. Поэтому здесь наши надежды на те обещания, которые должны быть выполнены по укреплению системы ПВО. Другая номенклатура ракет сейчас не используется, потому что они перехватываются силами ПВО ", — добавил Братчук.

Следует отметить, что российские ракеты при ударе по Одессе вечером 1 мая ударили в сортировочное депо и отделение "Новой почты". В окрестных домах есть выбитые окна.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

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Ранее Телеграф рассказывал о том, что 30 апреля РФ ударила в Одессе кассетными боеприпасами. Загорелось здание, которое в народе называли "Замком Гарри Поттера". Из-за атаки кафиров погибли шесть человек, прогуливавшихся вечером по городу.