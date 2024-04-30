Российских атак станет меньше? Дроны СБУ нанесли мощный удар по аэродрому в РФ, детали

Боевые самолеты использовались для атак украинских позиций на фронте

В ночь на 27 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили российский военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. Там была расположена важная для российских оккупантов авиационная техника.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Отмечается, что на аэродроме были истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно атакуют украинские позиции на фронте.

О происшествии писала также британская разведка, говоря, что с аэродрома "Кущевская" захватчики уменьшат авиационные атаки на фронте.

"На видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб были уничтожены на аэродроме. Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства ПВО, чтобы закрыть пробелы", — говорится в отчете разведки.

По мнению аналитиков, способность дронов СБУ выводить из строя тактическую авиацию врага, в частности планирующие бомбы, уменьшит интенсивность авиационных атак России на линии фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СБУ рассказали о возможностях обновленных морских дронов Sea Baby.