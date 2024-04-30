Російських атак стане менше? Дрони СБУ завдали потужного удару по аеродрому в РФ, деталі

Бойові літаки використовувалися для атак українських позицій на фронті

У ніч на 27 квітня дрони Служби безпеки України вразили російський військовий аеродром "Кущівська" у Краснодарському краї. Там була розташована важлива для вітчизняних окупантів авіаційна техніка.

Про це стало відомо з власних джерел. На аеродромі були винищувачі Су-34 та Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.

Про подію писала також британська розвідка, говорячи, що з аеродрому "Кущівська" загарбники зменшать авіаційні атаки на фронті.

"На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб були знищені на аеродромі. Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини", — йдеться у звіті розвідки.

На думку аналітиків, здатність дронів СБУ виводити з ладу тактичну авіацію ворога, зокрема бомби, що планують, зменшить інтенсивність авіаційних атак Росії на лінії фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в СБУ розповіли про нові можливості оновлених морських дронів Sea Baby.