"Разве что не умеет летать": в СБУ рассказали об особенностях обновленных дронов Sea Baby и когда ждать новой "бавовны"

СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря

Скоро украинцы смогут увидеть результаты работы новой версии морских дронов Sea Baby. Украина, имея сотню-две таких беспилотников, сможет закрыть вражеский флот в своих портах.

Об этом в интервью каналу "Кровная Месть" рассказал сотрудник военной контрразведки Службы безопасности Украины с позывным "Алмаз". Его имя не называется, но отмечено, что именно он руководил одним из морских дронов Sea Baby, поразивших Крымский мост в 2023 году.

Он сообщил, что у новой версии дрона Sea Baby улучшены все характеристики. Морской беспилотник получил возможность проходить 1 тысячу километров и доставлять полезную нагрузку весом более 1 тонны.

По словам военного, таким образом дрон стал многофункциональной платформой, на которую можно ставить разное вооружение, которое можно будет использовать для уничтожения врага. Он подчеркнул, что сейчас Sea Baby — это многоцелевая платформа, "которая разве что не умеет летать".

Военный сообщил, что дроном можно управлять со специального пульта из любой точки мира. Он также отметил, что оператор может удаленно взорвать дрон, чтобы не допустить его захвата врагом.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что легендарные морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут нести не только взрывчатку. Они способны стрелять ракетами.