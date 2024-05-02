Одесу почали частіше "крити" балістикою: в ЗСУ пояснили, яку мету переслідує ворог (відео)

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждало 14 людей

У середу, 1 травня, окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Вони це зробили для того, щоб збільшити кількість мирних жертв.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону. Він звернув увагу, що зараз росіяни стали використовувати ракети "Іскандер" з касетною частиною.

"Також балістика зараз, на жаль, це те, що дуже важко перехопити, зокрема на півдні. Тому тут наші сподівання на ті обіцянки, які мають бути виконані щодо зміцнення системи ППО. Інша номенклатура ракет зараз не використовується, тому що вони перехоплюються силами ППО", — додав Братчук.

Варто зазначити, що російські ракети під час удару по Одесі ввечері 1 травня вдарили у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". У навколишніх будинках є вибиті вікна.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

Пожежа після удару окупантів по Одесі

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Рятувальники написали, що від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи. Було залучено 19 одиниць техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 30 квітня РФ вдарила в Одесі касетними боєприпасами. Зайнялася будівля, яку в народі називали "Замком Гаррі Поттера". Через атаку окупантів загинули шестеро людей, які прогулювалися ввечері містом.