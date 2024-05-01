Обстріл Одеси ракетою з касетними боєприпасами: кількість загиблих зросла

За життя чоловіка боролись до останнього

Унаслідок ракетного удару росіян по Одесі у понеділок, 29 квітня, зросла кількість загиблих. Зараз відомо про шістьох жертв обстрілу.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. Він зазначив, що за життя чоловіка боролись до останнього.

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що росіяни поцілили по Одесі балістичною ракетою Іскандер з касетним боєзарядом. Генеральний прокурор Одеси Андрій Костін опублікував відео удару. Вибух пролунав у палаці студентів Одеської юридичної академії, яка серед городян відома як "замок Гаррі Поттера".

За словами генпрокурора, в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Такий заряд був використаний ворогом свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Як наслідок, близько 30 осіб було травмовано, також, окрім людей, загинув пес, якого вигулювали поблизу місця прильоту.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, Одеса стала новою ціллю росіян після Харкова. Тому там останнім часом не буває й дня без обстрілів.