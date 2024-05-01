Окупанти все частіше б’ють по Одесі: у ПСУ розкрили тривожну причину

Під час останньої атаки росіяни обстріляли місто трьома ракетами

У ніч проти 1 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку по Одесі. Це місто ворог вибрало собі зараз за ключову мету.

Про це сказав про пікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, загарбники випустили Одесою три балістичні ракети "Іскандер-М".

"Як ми бачимо, ворог вибрав собі за ключову мету місто Одеса, як раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони міста", — наголосив Євлаш.

Зазначимо, що голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі розповів, що в результаті атаки внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені.

Потерпілим надається вся необхідна медична допомога. Є ушкодження громадянської інфраструктури.

Мєр Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі опублікував відео результатів нічних обстрілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після опівночі 1 травня моніторингові канали повідомили про запуск ракет у бік Одеси із Криму. Протягом 10 хвилин у місті прогриміли вибухи.