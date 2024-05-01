Оккупанты все чаще бьют по Одессе: в ВСУ раскрыли тревожную причину

В ходе последней атаки россияне обстреляли город тремя ракетами

В ночь на 1 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку по Одессе. Этот город враг выбрал себе сейчас за ключевую цель.

Об этом сказал об пикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, захватчики выпустили по Одессе три баллистических ракеты "Искандер-М".

"Как мы видим, враг выбрал себе за ключевую цель город Одесса, как раньше он бил и продолжает бить по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы города", — подчеркнул Евлаш.

Отметим, что глава Одесской обладминистрации Олег Кипер в своем Telegram-канале рассказал, что в результате атаки результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Мєр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале опубликовал видео результатов ночных обстрелов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после полуночи 1 мая мониторинговые каналы сообщили о запуске ракет в сторону Одессы из Крыма. В течение 10 минут в городе прогремели взрывы.