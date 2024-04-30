Ракетный удар по "замку Гарри Поттера" в Одессе: количество погибших выросло

Среди пострадавших четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии

Число погибших в результате российской атаки на Одессу в понедельник, 29 апреля, возросло. Сейчас известно об уже пяти погибших людях.

В то же время 23 человека находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 пострадавшим оказывается помощь в учреждениях лечения. Среди них есть дети.

"В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", — отметил Олег Кипер.

Напомним, россияне попали во дворец студентов Одесской юридической академии, которая среди горожан известна как "замок Гарри Поттера". После попадания здание вспыхнуло, однако спасатели не могли приблизиться к нему ближе, чем на 600 метров. Поэтому ликвидация пожара заняла больше времени, а огонь разрушил кровлю и часть самого "замка".

Ранее "Телеграф" писал, что на месте удара в Одессе были отмечены следы от шрапнели.