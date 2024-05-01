Удар по Одесі 1 травня: ракети росіян поцілили у об'єкти "Нової пошти" (відео)

Загиблих або постраждалих серед співробітників НП немає

Російські ракети під час удару по Одесі ввечері 1 травня вдарили у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок атаки склад загорівся, знищено та пошкоджено посилки українців, які були підготовлені до відправлення та прийняті на видачу.

Про це повідомили у "Новій пошті". Зазначається, що загиблих або постраждалих серед співробітників НП немає.

"Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі", – сказано у повідомленні.

Співзасновник компанії Володимир Поперешнюк підтвердив, що серед персоналу постраждалих немає – усі встигли перейти в укриття. За його словами, знищено та пошкоджено близько 900 посилок.

"Головне — всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення", – написав він.

Нагадаємо, 1 травня російські терористи двома ракетами атакували Одесу. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про щонайменше 13 постраждалих внаслідок російського теракту. За попередніми даними, терористи вдарили по вантажному складу "Нової пошти".

Також "Телеграф" розповідав про те, що 30 квітня РФ вдарила Трасою здоров’я в Одесі касетними боєприпасами. Зайнялася також будівля, яку в народі називали "Замком Гаррі Поттера". Через атаку окупантів загинули шестеро людей, які прогулювалися ввечері містом.