Росіяни знову атакували Одесу балістикою, у місті пожежа: подробиці (фото)
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Інформація про жертви та руйнування уточнюється
У Одесі ввечері 1 травня пролунали гучні вибухи. За попередніми даними, російська армія вдарила балістикою по місту.
Обстріл міста підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Повідомляють, що у місті почалася сильна пожежа.
Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 21:55. Водночас у моніторингових каналах з’явилося повідомлення про те, що росіяни запустили в напрямку регіону балістичні ракети. О 22:00 пролунали гучні вибухи. Влада міста просить мешканців перебувати в укриттях до моменту відбою повітряної тривоги.
За інформацією місцевих Telegram-каналів в Одесі два "прильоти", внаслідок яких почалася сильна пожежа. Ворожі ракети продовжують атакувати місто. Інформації про жертви чи руйнування станом на 22:17 немає.
О 22:26 в регіоні дали відбій повітряної тривоги.
Також "Телеграф" розповідав про те, що 30 квітня РФ вдарила Трасою здоров’я в Одесі касетними боєприпасами. Зайнялася також будівля, яку в народі називали "Замком Гаррі Поттера". Через атаку окупантів загинули шестеро людей, які прогулювалися ввечері містом.