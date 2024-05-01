Росіяни знову атакували Одесу балістикою, у місті пожежа: подробиці (фото)

Інформація про жертви та руйнування уточнюється

У Одесі ввечері 1 травня пролунали гучні вибухи. За попередніми даними, російська армія вдарила балістикою по місту.

Обстріл міста підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Повідомляють, що у місті почалася сильна пожежа.

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 21:55. Водночас у моніторингових каналах з’явилося повідомлення про те, що росіяни запустили в напрямку регіону балістичні ракети. О 22:00 пролунали гучні вибухи. Влада міста просить мешканців перебувати в укриттях до моменту відбою повітряної тривоги.

За інформацією місцевих Telegram-каналів в Одесі два "прильоти", внаслідок яких почалася сильна пожежа. Ворожі ракети продовжують атакувати місто. Інформації про жертви чи руйнування станом на 22:17 немає.

О 22:26 в регіоні дали відбій повітряної тривоги.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 30 квітня РФ вдарила Трасою здоров’я в Одесі касетними боєприпасами. Зайнялася також будівля, яку в народі називали "Замком Гаррі Поттера". Через атаку окупантів загинули шестеро людей, які прогулювалися ввечері містом.