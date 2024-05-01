Россияне вновь атаковали Одессу баллистикой, в городе пожар: подробности (фото)

Информация о жертвах и разрушениях уточняется

В Одессе вечером 1 мая прозвучали громкие взрывы. По предварительным данным, российская армия ударила баллистикой по городу.

Обстрел города подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. Сообщают, что в городе начался сильный пожар.

Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 21:55. В это же время в мониторинговых каналах появилось сообщение о том, что россияне запустили в стороне региона баллистические ракеты. В 22:00 прозвучали громкие взрывы. Власти города просят жителей находится в укрытиях до момента отбоя воздушной тревоги.

По информации местных Telegram-каналов в Одессе два "прилета", в результате которых начался сильный пожар. Вражеские ракеты продолжают атаковать город. Информации о жертвах или разрушениях по состоянию на 22:17 нет.

В 22:26 в регионе дали отбой воздушной тревоги.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 30 апреля РФ ударила по Трассе здоровья в Одессе кассетными боеприпасами. Загорелось также здание, которое в народе называли "Замком Гарри Поттера". Из-за атаки оккупантов погибли шесть человек, которые прогуливались вечером по городу.