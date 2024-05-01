Україні дозволили бити по території РФ західною зброєю: гучна заява

Союзники не оголошували про своє рішення публічно і на те є свої причини, наголосила глава латвійського МЗС

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що деякі союзники України не проти використання своєї зброї для ударів по території Росії. Вони озвучили свою позицію разом із новими постачаннями деякого озброєння.

Про це новопризначена глава литовського МЗС Байба Браже заявила в інтерв’ю "Європейській правді". Раніше Захід виступав категорично проти того, щоб Україна використовувала іноземну допомогу для ударів по військових об’єктах на території РФ. Але зараз підхід почав змінюватись.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без таких обмежень", — сказала глава МЗС Латвії.

Барже пояснила, що про це не було сказано публічно, як і про деякі інші рішення українських союзників. Вона зазначила, що є речі, які потрібно робити без зайвого розголосу для кращого результату.

"Звичайно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Адже тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що потрібно", – сказала вона.

Глава МЗС Латвії переконана, що Україна має право бити по військових об’єктах на території Росії, якщо вони використовуються для ударів по українській території. Вона наголосила, що міжнародним правом не заборонено таке застосування зброї.

Нагадаємо, що канцер Німеччини Олаф Шольц досі проти передачі Україні ракет Taurus. Він переймається тим, що ці далекобійні ракети будуть використовуватися для ударів по території РФ, а в Німеччині цього не хочуть.

Водночас президент США Джо Байден таємно підписав указ про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Ці снаряди вже були використані для недавніх ударів по Криму.

Також "Телеграф" розповідав про те, що винищувачі F-16 можуть прибути до України вже цього літа. Експерт назвав два сценарії розвитку подій на фронті, які залежать від того, коли саме американські літаки почнуть застосовувати на полі бою.