Лазерна зброя від Великої Британії: експерт оцінив її ефективність

Недоліком цієї зброї є те, що її використання дуже залежить від погодних умов

За умови ясної погоди лазерна зброя, яку має намір передати на озброєння ЗСУ Велика Британія стане досить непоганим засобом боротьби проти дронів. Але все ж є деякі нюанси.

Таку думку висловив фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов з позивним Флеш. Подробицями з цього приводу він поділився з "Телеграфом" в інтерв’ю "Над нашими містами постійно висять російські розвідники. Якщо не вирішити проблему, залишимося в тилу без нічого" – Сергій Флеш"

Унікальність англійського проекту полягає в тому, що багато лазерних променів складаються в одну ціль, забезпечуючи її ураження.

"Але дальність – від кількох кілометрів до десяти. По-друге, лазерна зброя дуже залежить від погодних умов: повітря має бути чисте, прозоре, без снігу, пилу, дощу, туману.", — пояснив фахівець.

Він зазначив, що лазерну зброю розробляють у світі з 1960-х років і досі немає робочого, ефективного серійного виробу.

Декілька років тому росіяни візуально показали комплекс "Пересвіт", який є лазерною зброєю. Але не показали, як він працює. Результати його випробувань взагалі невідомі.

За словами Сергія Флеша, є інформація, що росіяни купують китайську лазерну зброю. Мова йде про маленькі лазери. Вони здатні вражати невеликі дрони типу Mavic або FPV на відстані до кілометра.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Білорусі нібито почали розробляти лазерну зброю.