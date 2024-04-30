Лазерное оружие от Великобритании: эксперт оценил его эффективность

Недостатком этого оружия является то, что его использование очень зависит от погодных условий

При ясной погоде лазерное оружие, которое намерена передать на вооружение ВСУ Великобритания станет достаточно неплохим средством борьбы против дронов. Но все же есть некоторые нюансы.

Такое мнение высказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. Подробностями на этот счет он поделился с "Телеграфом" в интервью "Над нашими городами постоянно висят российские разведчики. Если не решить проблему, останемся в тылу без ничего" – Сергей Флеш"

Уникальность английского проекта состоит в том, что многие лазерные лучи складываются в одну цель, обеспечивая ее поражение.

"Но дальность – от нескольких километров до десяти. Во-вторых, лазерное оружие очень зависит от погодных условий: воздух должен быть чистый, прозрачный, без снега, пыли, дождя, тумана.", – объяснил специалист.

Он отметил, что лазерное оружие разрабатывают в мире с 1960-х годов и до сих пор нет рабочего, эффективного серийного изделия.

Несколько лет назад россияне визуально показали комплекс "Пересвет", являющийся лазерным оружием. Но не показали, как он работает. Результаты его испытаний вообще не известны.

По словам Сергея Флеша, есть информация, что россияне покупают китайское лазерное оружие. Речь идет о маленьких лазерах. Они способны поражать небольшие дроны типа Mavic или FPV на расстоянии до километра.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси якобы начали разрабатывать лазерное оружие.