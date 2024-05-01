Украине разрешили бить по территории РФ западным оружием: громкое заявление

Союзники не объявляли о своем решении публично и на то есть свои причины, подчеркнула глава латвийского МИД

Министр иностранных дела Латвии Байба Браже заявила, что некоторые союзники Украины не против использования своего оружия для ударов по территории России. Они озвучили свою позицию вместе с новыми поставками некоторого вооружения.

Об этом новоназначенная глава литовского МИД Байба Браже заявила в интервью "Европейской правде". Ранее Запад выступал категорически против того, чтобы Украина использовала иностранную помощь для ударов по военным объектам на территории РФ. Но сейчас подход начал меняться.

"Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии.

Барже пояснила, что об этом не было сказано публично, как и некоторых других решениях украинских союзников. Она отметила, что есть вещи, которые нужно делать без лишней огласки для лучшего результата.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное – влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить ли о чем-то громко, или просто делать то, что нужно", – сказала она.

Глава МИД Латвии убеждена, что Украина имеет право бить по военным объектам на территории России, если они используются для ударов по украинской территории. Она подчеркнула, что международным правом не запрещено такое применение оружия.

Напомним, что канцер Германии Олаф Шольц до сих пор против передачи Украине ракет Taurus. Он беспокоится о том, что эти дальнобойные ракеты будут использоваться для ударов по территории РФ, а в Германии этого не хотят.

Вместе с тем президент США Джо Байден тайно подписал указ о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Эти снаряды уже были использованы для недавних ударов по Крыму.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что истребители F-16 могут прибыть в Украину уже этим летом. Эксперт назвал два сценария развития событий на фронте, который зависят от того, когда именно американские самолеты начнут применять на поле боя.