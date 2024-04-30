Уже в Украине: у Байдена обнадежили заявлением насчет оружия из нового пакета помощи

Подробностей не разглашают по вопросам безопасности

Украина уже получит оружие и военную поддержку из нового пакета помощи, о котором Соединенные Штаты Америки объявили на прошлой неделе. Эту информацию подтвердили в администрации президента США Джо Байден.

Отмечается, что отправка оружия продолжается, однако, учитывая меры безопасности, больше подробностей пока разглашать нельзя. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель администрации президента США подчеркнула, что она хочет быть "осторожной" в этом вопросе, ведь речь идет об оперативной безопасности.

"Помощь в Украине идет. Сейчас они получают эту поддержку безопасности", — отметила Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что надеется, что это вооружение поможет украинским вооруженным силам на линии фронта, чтобы Украина сумела себя защитить.

Заметим, что пособия в размере 61 млрд долларов, полученное Украиной от США, может оказаться недостаточно для дальнейшего ведения войны. Ведь по разным подсчетам этих денег хватит до конца 2025 года. Поэтому Украина все еще нуждается хотя бы в среднесрочном плане помощи, в котором ведущее место может занять привлечение российских замороженных активов.

Ранее "Телеграф" писал, что коалиция стран, поставляющих украинскую армию, крылатые ракеты расширилась. Вероятно, к ней присоединилась Италия, однако официально об этом она не сообщала.