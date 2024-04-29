США приобрели 81 советский боевой самолет у союзника РФ: среди них МиГ-31 и Су-24

США приобрели самолеты через оффшоры, тайно – Россия не сумела этому помешать

Соединенные Штаты недавно приобрели у Казахстана, юридически являющегося одним из союзников российского террористического режима, по меньшей мере 81 старый самолет советского образца. Среди них – перехватчики, истребители и бомбардировщики, а цель, с которой США заключили эту сделку, остается неизвестной.

Об этом пишет издание Kyiv Post. Издание напоминает, что Казахстан активно пытается "усидеть на двух стульях": Астана пытается усилить связи с европейскими странами, заявляя, что не является "антироссийской".

Возможно, что сделка стала одним из шагов навстречу западным странам. Недавно Казахстан, обновляющий собственный авиапарк для Вооруженных сил, объявил аукцион на 117 старых советских самолетов, затребовав за них миллиард казахских тенге (2,26 млн долларов США).

"В предложении о продаже отмечалось, что самолеты были в негодном состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их использование в качестве источников запасных частей – ограниченным", – говорится в материале.

Однако интересен здесь тот факт, что среди самолетов, которые продал Казахстан, были перехватчики МиГ-31 (такие же есть на вооружении РФ), а также истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-23 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Все эти самолеты были выпущены в 1970-х и 1980-х годах.

"Мотив покупки США остается нераскрытым. Но речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении. Продажа производилась через оффшоры", – пишет издание.

Западные аналитики предполагают, что самолеты действительно будут переданы Украине. А дальше она уже может пытаться восстановить часть из них. Также возможно использование самолетов, как источника запасных частей для действующей авиации ВСУ, или даже размещение неремонтопригодных планеров на аэродромах в качестве приманки для российских ракет.

Напомним, что ВСУ скоро должны получить самолеты F-16 от западных союзников, что значительно усилит их авиапарк. Однако эксперты считают, что для этих истребителей война против россиян в Украине станет самым трудным вызовом за всю историю.