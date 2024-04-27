Эффективно и недорого: Украина превратила спортивный самолет в ударный беспилотник

Skyranger Nynja напоминает другую украинскую разработку – спортивный самолет Aeroprakt A-22

Украина нашла способ наносить чувствительные удары по важным объектам российских террористов в глубине России. Для этого украинские инженеры, похоже, превратили спортивный самолет в ударный беспилотник-камикадзе дальнего действия.

Об этом пишет издание Forbes. Журналисты напомнили о фотографиях, недавно появившихся в российских СМИ: разбитый легкомоторный самолет, лежащий в российском поле.

По данным издания, этот самолет – переделанный в беспилотник Skyranger Nynja, который продается в Украине в виде быстросборного комплекта или даже уже готового самолета. Базовая версия может преодолеть до 600 км на скорости 160 км/ч, ее полезная нагрузка – более 200 килограммов.

Относительно упавшего в поле самолета, он явно управлялся оператором – на это указывает камера, которой оснастили этот "беспилотник". Связь, скорее всего, поддерживалась через спутник, для автономной навигации использовали GPS. Боевую нагрузку самолета составила закрепленная внизу легкая авиабомба ФАБ-100. Интересно, что таким образом модернизированный Skyranger Nynja напоминает другую украинскую разработку – спортивный самолет Aeroprakt A-22. Именно такой эрзац-беспилотник мог 2 апреля атаковать специальную экономическую зону "Алабуга", где российские террористы собирают иранские БПЛА "Шахед". Она находится в 1200 км от украинской границы.

"Перенос взрывного груза под брюхом, а не внутри кабины, как, по-видимому, делает А-22, может означать, что дрон Nynja может сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это сделает его многоразовым", – отдельно подчеркивает издание.

С другой стороны, беспилотник нашли в 1000 км от украинской границы, поэтому вряд ли у него был запас горючего на обратный путь. Впрочем, отмечается, что даже в этом случае это довольно интересный вариант беспилотника – такой эрзац-беспилотник стоит несколько сот тысяч долларов. Сколько их может иметь Украина – трудно сказать: владелец проекта продал украинским производителям лицензии на 1600 единиц Skyranger Nynja. Интересен тот факт, что сейчас эти самолеты в Украине – огромный дефицит: похоже, все изготовленное идет на военные нужды.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане.

То, что украинские беспилотники смогли ударить по этим местам, говорит о том, что дистанция досягаемости расширилась до 1200 км. Теперь в зоне возможного поражения находятся Карелия, Татарстан, Башкортостан, вся Ленинградская, а также части Кировской и Оренбургской областей.