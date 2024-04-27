Ефективно та недорого: Україна перетворила спортивний літак на ударний безпілотник

Skyranger Nynja нагадує іншу українську розробку – спортивний літак Aeroprakt A-22

Україна знайшла спосіб завдавати чуттєвих ударів по важливих об'єктах російських терористів у глибині Росії. Для цього українські інженери, схоже за все, перетворили спортивний літак на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії.

Про це пише видання Forbes. Журналісти нагадали про фотографії, які нещодавно з'явилися у російських ЗМІ: розбитий легкомоторний літак, який лежить у російському полі.

За даними видання, цей літак – перероблений у безпілотник Skyranger Nynja, який продається в Україні у вигляді швидкозбірного комплекту, або навіть вже готового літака. Базова версія може подолати до 600 км на швидкості у 160 км/год, її корисне навантаження – понад 200 кілограмів.

Щодо літака, який впав у полі, він явно керувався оператором – на це вказує камера, якою оснастили цей "безпілотник". Зв'язок, скоріше за все, підтримувався через супутник, для автономної навігації використали GPS. Бойове навантаження літака склала закріплена внизу легка авіабомба ФАБ-100. Цікаво, що таким чином модернізований Skyranger Nynja нагадує іншу українську розробку – спортивний літак Aeroprakt A-22. Саме такий ерзац-безпілотник міг 2 квітня атакувати спеціальну економічну зону "Алабуга", де російські терористи збирають іранські БПЛА "Шахед". Вона знаходиться за 1200 км від українського кордону.

"Перенесення вибухового вантажу під черевом, а не всередині кабіни, як, очевидно, робить А-22, може означати, що дрон Nynja може скинути бомбу, а потім розвернутися та повернутися на базу. Це зробить його багаторазовим", – окремо підкреслює видання.

З іншого боку, безпілотник знайшли за 1000 км від українського кордону, тому навряд чи він мав запас пального на зворотній шлях. Втім, зазначається, що навіть у цьому випадку це доволі цікавий варіант безпілотника – такий ерзац-безпілотник коштує кілька сотень тисяч доларів. Скільки їх може мати Україна – важко сказати: власник проєкту продав українським виробникам ліцензії на 1600 одиниць Skyranger Nynja. Цікавим є той факт, що зараз ці літаки в Україні – величезний дефіцит: схоже, все виготовлене йде на військові потреби.

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед", у Татарстані.

Те, що українські безпілотники змогли вдарити по цим місцям, говорить про те, що дистанція досяжності розширилася до 1200 км. Тепер у зоні можливої поразки знаходяться Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська, а також частини Кіровської та Оренбурзької областей.