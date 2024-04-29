США придбали 81 радянський бойовий літак у союзника РФ: серед них є МіГ-31 та Су-24

США придбали літаки через офшори, таємно – Росія не зуміла цьому завадити

Сполучені Штати нещодавно придбали у Казахстану, який юридично є одним з союзників російського терористичного режиму, щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Серед них – перехоплювачі, винищувачі та бомбардувальники, а мета, з якою США уклали цю оборудку, залишається невідомою.

Про це пише видання Kyiv Post. Видання нагадує, що Казахстан активно намагається "всидіти на двох стільцях": Астана намагається посилити зв'язки з європейськими країнами, водночас заявляючи, що не є "антиросійською".

Можливо, що оборудка стала одним з кроків назустріч західним країнам. Нещодавно Казахстан, який оновлює власний авіапарк для Збройних сил, оголосив аукціон на 117 старих радянських літаків, запросивши за них мільярд казахських тенге (2,26 млн доларів США).

"У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин – обмеженим", – сказано у матеріалі.

Проте цікавим тут є той факт, що серед літаків, які продав Казахстан, були перехоплювачі МіГ-31 (такі ж є на озброєнні РФ), а також винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-23 та МіГ-29 і бомбардувальники Су-24. Усі ці літаки були випущені у 1970-х та 1980-х роках.

"Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки знаходяться на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори", – пише видання.

Західні аналітики припускають, що врешті-решт літаки дійсно будуть передані Україні. А далі вона вже може намагатися відновити частину з них. Також можливе використання літаків, як джерела запасних частин для діючої авіації ЗСУ, або ж навіть розміщення неремонтопридатних планерів на аеродромах у якості приманки для російських ракет.

Нагадаємо, що ЗСУ невдовзі мають отримати літаки F-16 від західних союзників, що значно посилить їхній авіапарк. Проте, експерти вважають, що для цих винищувачів війна проти росіян в Україні стане найважчим викликом за всю історію.