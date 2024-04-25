Українські пілоти вже навчаються керуванню F-16 у Франції: що відомо про навчання

Зараз четверо пілотів Повітряних сил ЗСУ вже проходять навчання на авіатренажерах-імітаторах літака у Франції

Українські пілоти вже почали проходити навчання з керування американськими винищувачами F-16 на території Франції після закінчення "британського" етапу навчання. Навчальний процес ведеться на одній з авіабаз французьких військово-повітряних сил на південному заході країни.

Про це повідомляє французський телеканал BFM TV. Зазначається, що офіційно Франція не планує надавати Україні бойові літаки, проте бере активну участь у навчанні пілотів.

Зараз четверо пілотів Повітряних сил ЗСУ вже проходять навчання на авіатренажерах-імітаторах літака. Ще шестеро пілотів поки що перебувають на території Британії, де закінчують опанування англійської мови на необхідному рівні. Всі пілоти – члени спеціальної групи, відібраної Генеральним штабом ЗСУ.

"Нових українських авіаторів навчатимуть так само як і французьких пілотів ВПС та морської авіації, але вдвічі швидше. Заняття проходитимуть на тренажерах. Перед навчанням на F-16 пілоти мають налітати 80 годин на Alpha Jet", – сказано у матеріалі.

Курс підготовки пілотів у Франції розрахований на шість місяців. Після цього пілоти відправляться до США, або ж до однієї з союзних країн Європи, де сядуть за штурвали вже справжніх винищувачів F-16. Технічний персонал для винищувачів буде з самого початку проходити навчання в США.

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитися в українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них перебувають у придатному до польотів стані.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії. Наступний етап буде проходити у Франції.