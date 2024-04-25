Украинские пилоты уже учатся управлению F-16 во Франции: что известно об обучении

Сейчас четверо пилотов Воздушных сил ВСУ уже проходят обучение на авиатренажерах-имитаторах самолета во Франции

Украинские пилоты уже начали проходить обучение по управлению американскими истребителями F-16 на территории Франции после окончания "британского" этапа обучения. Учебный процесс ведется на одной из авиабаз французских военно-воздушных сил на юго-западе страны.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. Отмечается, что официально Франция не планирует предоставлять Украине боевые самолеты, однако активно участвует в обучении пилотов.

Сейчас четверо пилотов Воздушных сил ВСУ уже проходят обучение на авиатренажерах-имитаторах самолета. Еще шесть пилотов пока находятся на территории Британии, где заканчивают овладение английским языком на необходимом уровне. Все пилоты – члены специальной группы, отобранной Генеральным штабом ВСУ.

"Новых украинских авиаторов будут обучать так же, как и французских пилотов ВВС и морской авиации, но вдвое быстрее. Занятия будут проходить на тренажерах. Перед обучением на F-16 пилоты должны налетать 80 часов на Alpha Jet", — говорится в материале.

Курс подготовки пилотов во Франции рассчитан на шесть месяцев. После этого пилоты отправятся в США, или же в одну из союзных стран Европы, где сядут за штурвалы уже настоящих истребителей F-16. Технический персонал для истребителей будет с самого начала проходить обучение в США.

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. Предварительно известно, что они могут появиться на украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них находятся в пригодном для полетов состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании. Следующий этап будет проходить во Франции.