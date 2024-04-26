Повітряні сили України отримають 81 літак? Як старі Су та МіГ із Казахстану посилять українську авіацію

Навіть небоєздатні вони можуть допомогти українській авіації у разі їх передачі

Повітряні сили України можуть отримати 81 радянський літак, серед яких Су-24, МіГ-23, МіГ-27 та МіГ-29. Вся ця техніка була виставлена на продаж Казахстаном восени 2023 року та придбана одним покупцем. Щоправда, є один нюанс – усі вони небоєздатні, але навіть у такому стані у разі їх передачі Україні вони можуть принести нашій країні користь.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Так, хоча більшість цих літаків абсолютно небоєздатна, але все ж таки цікаві Україні.

Як стверджує експерт, всі ці літаки є базою запчастин. Причому їх можна не тільки використовувати для ремонту та обслуговування діючої техніки, але й за певних умов, методом "канібалізму" (знявши робочу деталь з іншого літака), відновити не боєздатну бойову машину.

"Найцікавіша функція – це використання порожніх фюзеляжів як фальш-цілей. Вилучивши з літака все потрібне та корисне, випатраний фюзеляж розміщувати для відволікання уваги російських засобів поразки. А тому, виходячи з усього вище викладеного – сенс є. Ось тільки незрозуміло, в Україну ця авіація піде чи до якоїсь іншої країни… Нічого незрозуміло і нічого невідомо», — резюмує Олександр Коваленко.

Тим часом, Великобританія передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV. Не виключено, що ними озброїть літаки Повітряних сил України як Су-27 і МіГ-29.