Окупантам стане гаряче: що відомо про нові авіабомби, які Британія передасть Україні (фото)

Наразі невідомо, який літак Повітряних сіл України стане носієм авіабомб

В Уряді Великої Британії анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні. В нього увійдуть високоточні авіаційні бомби Paveway IV.

Розмір допомоги нашій державі від Сполученого Королівства сягнув 500 млн фунтів. Про це повідомляє кореспондент BBC Джонатан Біл.

"Останній пакет британської військової допомоги Україні включатиме бомби Paveway IV", — написав журналіст в своєму акаунті Х (раніше Твіттер).

Характеристика авіабомби Paveway IV

Paveway IV — це найсучасніша версія авіабомби у сімействі Paveway. Снаряд розробила компанія Raytheon UK. Він має дворежимну систему навігації: супутникову GPS або інерціальну INS. В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.

Характеристика ракет авіабомби Paveway IV

Варто зазначити, що на озброєні Королівських Повітряних сил Paveway IV поступила у 2008 році. Маса бомби складає 230 кг. Наведення на ціль відбувається за лазерною указкою в будь-якому режимі навігації. Наразі носіями авіабомби є винищувачі:

Eurofighter Typhoon;

F-35;

Panavia Tornado;

Harrier II.

Проте невідомо, який літак Повітряних сіл України стане носієм авіабомб. Проте Paveway IV за своїми характеристиками схожа на американські JDAM та французьких Hammer. В обидвох випадках снаряди інтегрували на винищувачі Су-27 та МіГ-29.

Нагадаємо, на початку тижня Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 617 млн доларів). Кошти спрямують на постачання боєприпасів, ракет та дронів. Також буде надане військове озброєння для протистояння російській армії на суші, у воді та повітрі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського пояснили, чому історія з допомогою США стала переломною.