Пока неизвестно, какой самолет Воздушных сел Украины станет носителем авиабомб

В Правительстве Великобритании анонсировали крупный пакет военной помощи Украине. В него войдут высокоточные авиационные бомбы Paveway IV.

Размер помощи нашему государству от Соединенного Королевства достиг 500 млн. фунтов. Об этом сообщает корреспондент BBC Джонатан Билл.

"Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV", — написал журналист в своем аккаунте Х (ранее Твиттер).

Характеристика авиабомбы Paveway IV

Paveway IV – это самая современная версия авиабомбы в семействе Paveway. Снаряд разработала компания Raytheon UK. Он имеет двухрежимную систему навигации: спутниковую GPS или инерциальную INS. В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

Характеристика ракет авиабомбы Paveway IV

На вооружении Королевских Воздушных сил Paveway IV поступила в 2008 году. Масса бомбы составляет 230 кг. Наведение на цель производится по лазерной указке в любом режиме навигации. В настоящее время носителями авиабомбы являются истребители:

Eurofighter Typhoon;

F-35;

Panavia Tornado;

Harrier II.

Однако неизвестно, какой самолет Воздушных сел Украины станет носителем авиабомб. Но Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды интегрировали в истребители Су-27 и МиГ-29.

Напомним, в начале недели Великобритания объявила о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов (свыше 617 млн долларов). Средства будут направлены на поставку боеприпасов, ракет и дронов. Также будет предоставлено военное вооружение для противостояния русской армии на суше, в воде и воздухе.

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