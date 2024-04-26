Воздушные силы Украины получат 81 самолет? Как старые Су и МиГ из Казахстана усилят украинскую авиацию

Даже небоеспособные они могут помочь украинской авиации в случае их передачи

Воздушные силы Украины могут получить 81 советский самолет среди которых Су-24, МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-29. Вся эта техника была выставлена на продажу Казахстаном осенью 2023 года и приобретена одним покупателем. Правда есть один нюанс – все они небоеспособны, но даже в таком состоянии в случае их передачи Украине они могут принести нашей стране пользу.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Так, хотя большая часть этих самолетов абсолютно небоеспособна, но все же интересны Украине.

Как утверждает эксперт, все эти самолеты представляют собой базу запчастей. Причем, их можно не только использовать для ремонта и обслуживания действующей техники, но и при определённых условиях, методом "каннибализма" (сняв рабочую деталь с другого самолета), восстановить не боеспособную боевую машину.

"Самая интересная функция – это использование пустых фюзеляжей как фальш-целей. Изъяв из самолёта все нужное и полезное, выпотрошенный фюзеляж размещать для отвлечения внимания российских средств поражения. А потому, исходя из всего выше изложенного – смысл есть. Вот только непонятно, в Украину эта авиация пойдёт или в какую-то другую страну… Ничего непонятно и ничего неизвестно", — резюмирует Александр Коваленко.

Тем временем Великобритания передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Не исключено, что ими вооружат такие самолеты Воздушных сил Украины как Су-27 и МиГ-29.