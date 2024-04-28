Найважче випробування для F-16: експерти розповіли, що чекає на західні літаки в Україні

F-16 має пройти найважче випробування

ЗСУ невдовзі мають отримати літаки F-16 від західних союзників, що значно посилить їхній авіапарк. Проте, експерти вважають, що для цих винищувачів війна проти росіян в Україні стане найважчим викликом за всю історію.

Про це йдеться у матеріалі Business Insider. Хоча F-16 пройшов величезну кількість битв та брав участь у найскладніших операціях, проте їм ніколи не доводилося стикатися з такою кількістю передових систем ППО та далекобійних зенітних ракет, як в Україні.

"Українські F-16 виступлять проти Росії — абсолютно, без сумніву, найскладніший сценарій, який може статися з F-16", — розповів підполковник ВПС США у відставці Джон Баум, який відлітав на F-16 2300 годин.

Серед загроз експерти виділяють не лише велику кількість ППО С-300 та С-400, а й величезну кількість літаків Су-35 та МіГ-31, які мають на озброєнні ракети "повітря-повітря", а також літаки раннього попередження, здатні відстежити українські. винищувачі.

Зокрема військовий аналітик та колишній льотчик ВМС США Брінн Таннехіл розповів, що на Близькому Сході F-16 діяли в умовах, коли їм протистояли застарілі системи ППО радянського виробництва, тоді як росіяни в Україні використовують новітнє озброєння.

Джон Баум своєю чергою наголошує, що через наявність потужних РЛС у росіян, українські пілоти будуть ризикувати відразу після зльоту.

Разом з тим, експерти погоджуються, що F-16 в обороні зможуть суттєво посилити можливості ЗСУ щодо протидії ракетам і літакам ворога в прифронтовій зоні для чого Україна вже має великий набір західних ракет "повітря-повітря".

Таннехілл також зазначає, що Україна вже провела велику роботу з виведення з ладу російських радарів, систем ППО та літаків ДРЛВ, що може свідчити про те, що план ЗСУ має і вони готуються його реалізувати.

"Україна багато робить для зниження можливостей Росії щодо протидії виявленню її власних літаків. І це може бути ознакою того, що деякі з цих дій зроблені в очікуванні отримання F-16 та отримання можливості просунути їх трохи далі вперед", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, бельгійський уряд планує значно прискорити передачу Україні своїх винищувачів F-16. Літаки планувалося передати не раніше 2025 року, але зараз Бельгія хоче зробити це не пізніше ніж до кінця 2024 року.