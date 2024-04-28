Самое трудное испытание для F-16: эксперты рассказали, что ждет западные самолеты в Украине

F-16 предстоит пройти самое трудное испытание

ВСУ вскоре должны получить самолеты F-16 от западных союзников, что значительно усилит их авиапарк. Однако эксперты считают, что для этих истребителей война против россиян в Украине станет самым трудным вызовом за всю историю.

Об этом говорится в материале Business Insider. Хотя F-16 прошел огромное количество сражений и участвовал в самых сложных операциях, однако им никогда не приходилось сталкиваться с таким количеством передовых систем ПВО и дальнобойных зенитных ракет, как в Украине.

"Украинские F-16 выступят против России — абсолютно, без сомнения, самый сложный сценарий, который может произойти с F-16" — рассказал подполковник ВВС США в отставке Джон Баум, отлетавший на F-16 2300 часов

Среди угроз эксперты выделяют не только большое количество ПВО С-300 и С-400, но и огромное количество самолетов Су-35 и МиГ-31, которые имеют на вооружении ракеты "воздух-воздух", а также самолеты раннего предупреждения, способные отследить украинские истребители.

В частности военный аналитик и бывший летчик ВМС США Бринн Таннехилл рассказал, что на Ближнем Востоке F-16 действовали в условиях, когда им противостояли устаревшие системы ПВО советского производства, в то время как россияне в Украине используют новейшее вооружение.

Джон Баум в свою очередь подчеркивает, что из-за наличия мощных РЛС у россиян, украинские пилоты будут подвергаться риску сразу после взлета.

Вместе с тем, эксперты соглашаются, что F-16 в обороне смогут существенно усилить возможности ВСУ по противодействию ракетам и самолетам врага в прифронтовой зоне для чего у Украины уже есть большой набор западных ракет "воздух-воздух".

Таннехилл также отмечает, что Украина уже провела большую работу по выведению из строя российских радаров, систем ПВО и самолетов ДРЛО, что может свидетельствовать о том, что план у ВСУ есть и они готовятся его реализовать.

"Украина много делает для снижения возможностей России по противодействию обнаружению ее собственных самолетов. И это может быть признаком того, что некоторые из этих действий сделаны в ожидании получения F-16 и получения возможности продвинуть их немного дальше вперед", — сказал он.

Как сообщалось ранее, бельгийское правительство планирует значительно ускорить передачу Украине своих истребителей F-16. Самолеты планировалось передать не раньше 2025 года, но сейчас Бельгия хочет сделать это не позже, чем до конца 2024 года.