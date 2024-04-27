Бельгия планирует ускорить передачу Украине собственных F-16: о каких сроках идет речь

Предоставление истребителей F-16 – значительный шаг для усиления обороны Украины

Бельгийское правительство планирует значительно ускорить передачу Украине своих истребителей F-16 американского производства. Самолеты планировалось передать не раньше 2025 года, но сейчас Бельгия хочет сделать это не позже, чем до конца 2024 года.

Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и министр обороны Людин Дедондер во время правительственной пресс-конференции вечером 26 апреля. Точных сроков доставки там называть не стали, однако отметили, что к концу этого года бельгийские самолеты уже будут у Украины.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу ясно заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу", — заявила Дедондер.

Со своей стороны Де Кроо отметил, что предоставление истребителей F-16 – значительный шаг для усиления обороны Украины. Ранее Бельгия уже участвовала в "истребительной коалиции", однако сейчас она еще и передаст самолеты. Поставка истребителей будет финансироваться за счет замороженных активов российского террористического режима, а не на средства бельгийского правительства.

Ранее "Телеграф" писал, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается согласно плану. Предварительно известно, что они могут появиться в украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них находятся в пригодном для полетов состоянии. Однако исправные будут оснащены новейшим вооружением и смогут наносить удары в тылу противника.