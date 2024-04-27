Бельгія планує прискорити передачу Україні власних F-16: про які терміни йде мова

Надання винищувачів F-16 – значний крок для підсилення оборони України

Бельгійський уряд планує значно прискорити передачу Україні своїх винищувачів F-16 американського виробництва. Літаки планувалося передати не раніше 2025 року, але зараз Бельгія хоче зробити це не пізніше, ніж до кінця 2024 року.

Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та міністр оборони Людівін Дедондер під час урядової пресконференції ввечері 26 квітня. Точних термінів доставки там називати не стали, проте зазначили, що до кінця цього року бельгійські літаки вже будуть в України.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – заявила Дедондер.

Зі свого боку, Де Кроо зазначив, що надання винищувачів F-16 – значний крок для підсилення оборони України. Раніше Бельгія вже брала участь у "винищувальній коаліції", проте зараз вона ще й передасть літаки. Поставка винищувачів буде фінансуватися за рахунок заморожених активів російського терористичного режиму, а не за кошти бельгійського уряду.

Раніше "Телеграф" писав, що питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитися в українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них перебувають у придатному до польотів стані. Проте ті, що справні, будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть завдавати ударів у тилу противника.