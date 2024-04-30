Уже в Україні: у Байдена обнадіяли заявою щодо зброї з нового пакету допомоги

Подробиць не розголошують з питань безпеки

Україна вже отримає зброю та військову підтримку з нового пакету допомоги, про який Сполучені Штати Америки оголосили минулого тижня. Цю інформацію підтвердили в адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що відправка зброї триває, проте з огляду на безпекові заходи більше подробиць наразі розголошувати не можна. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Представниця адміністрації президента США наголосила, що вона хоче бути "обережною" в цьому питанні, адже йдеться про оперативну безпеку.

"Допомога в Україну йде. Наразі вони отримують цю безпекову підтримку", – зазначила Карін Жан-П’єр.

Речниця Білого дому додала, що має сподівання на те, що це озброєння допоможе українським збройним силам на лінії фронту, щоб Україна зуміла себе захистити.

Зауважимо, що допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року. Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів.

Раніше "Телеграф" писав, що коаліція країн, які постачають українській армії, крилаті ракети розширилася. Ймовірно, до неї приєдналася Італія, проте офіційно про це вона не повідомляла.