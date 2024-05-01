Два сценария: когда Украине передадут F-16 и какой есть тревожный нюанс

В Украине есть проблема для этих истребителей - это взлетно-посадочные полосы, их наличие и техническое состояние

Украина ждет необходимые ей истребители F-16 от союзников и сейчас есть два сценария сроков поставки. При этом нашей стране обещают только первые шесть единиц этой техники.

Об этом военный эксперт Игорь Романенко рассказал для ТСН. По его словам, боевые самолеты прибудут в Украину или в начале лета, или в плохом случае — в конце лета.

"Нам долго рассказывали о технических проблемах с обслуживанием этих истребителей, потом якобы стал проблемой уровень знаний английского языка наших пилотов и технического персонала. Но все это надуманные проблемы. Я думаю, что самая большая проблема – это взлетно-посадочные полосы, их наличие и техническое состояние. С этим действительно есть сложности", — рассказывает Игорь Романенко.

Он добавил, что первой партией будет поставлено только первые шесть истребителей. Этого мало, поскольку для начала Украине нужна эскадрилья из этих самолетов, а это – 12 штук.

"Надеюсь, что столько мы их и сможем получить. О десятках истребителей уже не говорят, потому что, например, датчане продали 24 своих F-16 в Аргентину Конечно, что с согласия США, наверное, в аргентинском небе они более нужны", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины, глава Минобороны США Ллойд Остин сказал, что боевые самолеты F-16 начнут поступать в Украину уже в 2024 году вместе с обученными пилотами.