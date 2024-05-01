Два сценарії: коли Україні передадуть F-16 і який є тривожний нюанс

В Україні є проблема для цих винищувачів – це злітно-посадкові смуги, їх наявність та технічний стан

Україна чекає на необхідні винищувачі F-16 від союзників і зараз є два сценарії строків поставки. При цьому нашій країні обіцяють лише перші шість одиниць цієї техніки.

Про це військовий експерт Ігор Романенко розповів ТСН. За його словами, бойові літаки прибудуть до України або на початку літа, або в поганому випадку наприкінці літа.

"Нам довго розповідали про технічні проблеми з обслуговуванням цих винищувачів, потім нібито став проблемою рівень знань англійської мови наших пілотів та технічного персоналу. Але все це надумані проблеми. Я думаю, що найбільша проблема – це злітно-посадкові смуги, їхня наявність та технічне стан. З цим справді є складнощі", — розповідає Ігор Романенко.

Він додав, що першою партією буде поставлено лише перші шість винищувачів. Цього мало, оскільки для початку Україні потрібна ескадрилья із цих літаків, а це – 12 штук.

"Сподіваюся, що стільки ми їх і зможемо отримати. Про десятки винищувачів вже не говорять, тому що, наприклад, данці продали 24 своїх F-16 до Аргентини. Звичайно, що за згодою США, напевно, в аргентинському небі вони потрібніші", — підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході 21-го засідання Контактної групи з оборони України глава Міноборони США Ллойд Остін сказав, що бойові літаки F-16 почнуть надходити в Україну вже у 2024 році разом із навченими пілотами.