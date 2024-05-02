Купа уламків, у небо все ще здіймається дим: як зараз виглядає місце удару в Одесі (фото)

Тривають роботи з ліквідації руйнувань

У мережі з’явилися фото з місця російських ударів по Одесі пізно увечері 1 травня. Росіяни балістичною ракетою атакували сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Склад спалахнув, знищено та пошкоджено посилки українців, які були підготовлені до відправки та прийняті на видачу.

Фото, зроблені на місці удару 2 травня вранці, опублікував Telegram-канал "Ми Україна". Сортувальний центр "Нової пошти" зазнав значних пошкоджень.

Навіть на ранок над місцем атаки все ще здіймається дим. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

На щастя, співробітники "Нової пошти" не постраждали, усі 18 осіб, які перебували на зміні, встигли перейти в укриття. Знищено та пошкоджено близько 900 посилок. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі, повідомили у НП. Процес розпочнеться 2 травня.

Нагадаємо, 1 травня російські терористи двома ракетами атакували Одесу. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив про 14 постраждалих внаслідок російського теракту.

Також " Телеграф " розповідав про те, що 30 квітня РФ ударила по Трасі здоров’я в Одесі касетними боєприпасами. Зайнялася також будівля, яку в народі називали "Замком Гаррі Поттера". Через атаку окупантів загинули шестеро людей, які прогулювалися ввечері містом.