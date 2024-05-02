Атака по Одесі: ракетою зруйновано депо та відділення Нової пошти, посилки на 3 млн грн знищено (фото)

У депо та відділенні було 15,5 тонни замовлень

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Знищено 15,5 тонни замовлень, на які чекали одержувачі.

Про це розповіли у пресслужбі Нової Пошти. Також було опубліковано фотографію наслідків.

"Ось такий у нас сьогодні ранок в Одесі. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожою ракетою було знищено не лише депо та відділення, а також 15,5 тонни замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смакотами для тварин, ліками, посилками із турботою про рідних тощо.

"А за версією ворога – тут зберігалася зброя. Немає слів, одні…", — зазначили у Новій пошті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 травня російські окупанти атакували Одесу балістикою. У мережі було опубліковано фотографії результатів обстрілів. Навіть уранці 2 травня над місцем пригоди все ще спостерігався дим.