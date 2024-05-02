Что с Очеретиным? В ВСУ рассказали, удалось ли россиянам закрепиться

Бои за населенный пункт еще продолжаются

В Покровском районе в Очеретином россиянам удалось прорваться и закрепиться. Но часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем украинских воинов.

Бои за населенный пункт еще продолжаются. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Об Очеретином. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", — рассказал. Волошин.

Очеретино на карте

По его словам, ВСУ в настоящее время применяют все силы по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращению под контроль Очеретино.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва", — отметил Волошин.

Также в ОСУВ "Хортица" отметили, что на покровском и кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои, там самая сложная ситуация.

По словам Волошина, по этим направлениям враг задействовал до четырех своих бригад и пытается развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки. Главное цель оккупационной армии — пробиться в Покровск и Курахово.

Расстояние от Покроска до Очеретино

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность", — отметил спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что 98-летняя женщина сама вышла из оккупированной части Очеретино. Она под обстрелом прошла 10 км фронта.