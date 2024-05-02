Укр

Что с Очеретиным? В ВСУ рассказали, удалось ли россиянам закрепиться

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 02 мая 2024, 13:18
ВСУ. Фото Коллаж "Телеграф"

Бои за населенный пункт еще продолжаются

В Покровском районе в Очеретином россиянам удалось прорваться и закрепиться. Но часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем украинских воинов.

Бои за населенный пункт еще продолжаются. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Об Очеретином. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", — рассказал. Волошин.

Очеретино на карте
Очеретино на карте

По его словам, ВСУ в настоящее время применяют все силы по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращению под контроль Очеретино.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва", — отметил Волошин.

Также в ОСУВ "Хортица" отметили, что на покровском и кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои, там самая сложная ситуация.

По словам Волошина, по этим направлениям враг задействовал до четырех своих бригад и пытается развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки. Главное цель оккупационной армии — пробиться в Покровск и Курахово.

Расстояние от Покроска до Очеретино
Расстояние от Покроска до Очеретино

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность", — отметил спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что 98-летняя женщина сама вышла из оккупированной части Очеретино. Она под обстрелом прошла 10 км фронта.

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